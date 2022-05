La voglia di avventura e azione è un aspetto fondamentale quando si guarda qualcosa in streaming. Gli utenti cercano adrenalina e ad aprile questa voglia è emersa in maniera chiara attraverso la TOP 10 dei contenuti più visti del mese.

Il periodo di riferimento è chiaramente tutto il mese di aprile e i dati sono elaborati dal team di JustWatch. Per stilare le classifiche si è tenuto conto del gradimento degli utenti abbonati a tutte le principali piattaforme disponibili in Italia.

Questo significa che le TOP 10 dei film e delle serie TV più apprezzate includono show provenienti indifferentemente da Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Now e tutte le altre piattaforme.

Il Marvel Cinematic Universe ha calamitato l’attenzione degli abbonati alle principali piattaforme di streaming in Italia

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home Animali fantastici e dove trovarli Animali fantastici – I Crimini di Grindelwald The Batman Freaks Out Diabolik Assassinio sul Nilo Una famiglia vincente – King Richard Venom – La furia di Carnage Le fate ignoranti

TOP 10 – Serie TV in streaming

Moon Knight Scissione Le fate ignoranti Halo Euphoria This Is Us The Dropout Better Call Saul Fringe Peaky Blinders

A dominare la classifica dei film troviamo Spider-Man: No Way Home. Il terzo capitolo della saga cinematografica con protagonista Tom Holland, getta le basi per il futuro del MCU e della Fase 4. La pellicola inoltre è la ventisettesima del Marvel Cinematic Universe.



Per quanto riguarda le serie TV invece, a farla da padrona è sempre il MCU con Moon Knight, La serie originale Disney+ permette di conoscere Steven Grant che si ritrova condividere il corpo con una antica e potente divinità egizia.