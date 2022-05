Gli amanti dei titoli gestionali non possono lasciarsi sfuggire la nuova proposta offerta da Humble Bundle. Sulla piattaforma è presente un bundle dedicato a Jurassic World Evolution e a tutti i DLC del titolo.

L’obiettivo del gioco è quello di creare il proprio Jurassic World in cui accogliere dinosauri di specie diverse e sviluppare il parco. Oltre a gestire gli aspetti di un grande zoo, il gestionale permette la creazione delle strutture ricettive, delle attrazioni e dei laboratori necessari alla creazione degli animali preistorici.

Il vantaggio offerto dalla piattaforma Humble Bundle è quello di permettere ai giocatori di pagare esattamente quello che vogliono per il gioco. Infatti, per portarsi a casa Jurassic World Evolution si potrà spendere solo 1 euro ed entrare in possesso del gioco.

Su Humble Bundle arriva una promo dedicata a Jurassic World Evolution che permette di acquistare il gioco e tutti i DLC devolvendo il ricavato in beneficenza

Tuttavia, gli utenti disposti a spendere di più potranno acquistare tutti i DLC usciti per il titolo e rendere completa la propria esperienza. Pagando una cifra superiore a 5.88 euro si avrà acceso al gioco base più quattro DLC:

Carnivore Dinosaur Pack

Cretaceous Dinosaur Pack

Herbivore Dinosaur Pack

Raptor Squad Skin Collection

Arrivando ad offrire 9.93 euro per il bundle, si avrà diritto al gioco base più tutti i DLC precedentemente indicati a cui si aggiungono anche:

Return To Jurassic Park

Claire’s Sanctuary

Secrets of Dr Wu

Deluxe Dino Pack

Sconto del 50% su Jurassic World Evolution 2