TIM si conferma un provider molto conveniente non stonato nel campo della telefonia, ma anche nel campo dell’intrattenimento con le offerte della streaming tv. Anche in primavera, gli utenti potranno scegliere il portale TIMvision, il nuovo servizio streaming che prevede migliaia di contenuti in esclusiva, tra film e serie tv di produzione internazionale e nazionale.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di febbraio

TIM ha costruito una galassia di pacchetti intorno al servizio TIMvision. Coloro che scelgono il ticket per lo streaming potranno, ad esempio, accedere anche a DAZN. In base all’attuale promozione commerciale di TIM, la piattaforma streaming che garantisce la visione della Serie A in esclusiva è inclusa nel ticket di TIMvisiom.

Non soltanto la Serie A, ma anche la Champions League è a disposizione dei clienti di TIM. Oltre alla partnership di DAZN, il gestore ha previsto anche la garanzia dei contenuti di Mediaset e con suo servizio streaming Mediaset Infinity+.

Il ticket base di TIMvision, con Mediaset e DAZN, prevede un costo pari a 29,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbaonti che decidono di attivare un ticket con TIMvision avranno anche la garanzia del TIMvision Box completamente a costo zero.

La sorpresa per il mese di aprile è inoltre doppia. Sempre per attirare sempre più clienti alle sue offerte streaming, TIM assicura ora anche la visione di Netflix a costo zero. I clienti che scelgono TIMvision, sempre nel prezzo mensile di 29,99 euro, riceveranno libero accesso alla piattaforma streaming leader nel campo dei film e delle serie tv.