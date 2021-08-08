DAZN: tutto il calendario di andata della Serie A TIM e i prezzi

DAZN aprirà alla grande la stagione 21/22 di Serie A TIM, con tutte le partite che saranno in esclusiva. Proprio per questo motivo il prezzo dell’abbonamento è aumentato a 29,99 € al mese per tutti gli utenti.
Nel frattempo in basso potete notare il girone di andata inscritto nel calendario che per la prima volta sarà asimmetrico.
DAZN: il girone di andata
1a Giornata, 22 ago 2021
BOLOGNA – SALERNITANA
CAGLIARI – SPEZIA
EMPOLI – LAZIO
HELLAS VERONA – SASSUOLO
INTER – GENOA
NAPOLI – VENEZIA
ROMA – FIORENTINA
SAMPDORIA – MILAN
TORINO – ATALANTA
UDINESE – JUVENTUS
2a Giornata, 29 ago 2021
ATALANTA – BOLOGNA
FIORENTINA – TORINO
GENOA – NAPOLI
HELLAS VERONA – INTER
JUVENTUS – EMPOLI
LAZIO – SPEZIA
MILAN – CAGLIARI
SALERNITANA – ROMA
SASSUOLO – SAMPDORIA
UDINESE – VENEZIA
3a Giornata, 12 set 2021
ATALANTA – FIORENTINA
BOLOGNA – HELLAS VERONA
CAGLIARI – GENOA
EMPOLI – VENEZIA
MILAN – LAZIO
NAPOLI – JUVENTUS
ROMA – SASSUOLO
SAMPDORIA – INTER
SPEZIA – UDINESE
TORINO – SALERNITANA
4a Giornata, 19 set 2021
EMPOLI – SAMPDORIA
GENOA – FIORENTINA
HELLAS VERONA – ROMA
INTER – BOLOGNA
JUVENTUS – MILAN
LAZIO – CAGLIARI
SALERNITANA – ATALANTA
SASSUOLO – TORINO
UDINESE – NAPOLI
VENEZIA – SPEZIA
5a Giornata, 22 set 2021
ATALANTA – SASSUOLO
BOLOGNA – GENOA
CAGLIARI – EMPOLI
FIORENTINA – INTER
MILAN – VENEZIA
ROMA – UDINESE
SALERNITANA – HELLAS VERONA
SAMPDORIA – NAPOLI
SPEZIA – JUVENTUS
TORINO – LAZIO
6a Giornata, 26 set 2021
EMPOLI – BOLOGNA
GENOA – HELLAS VERONA
INTER – ATALANTA
JUVENTUS – SAMPDORIA
LAZIO – ROMA
NAPOLI – CAGLIARI
SASSUOLO – SALERNITANA
SPEZIA – MILAN
UDINESE – FIORENTINA
VENEZIA – TORINO
7a Giornata, 03 ott 2021
ATALANTA – MILAN
BOLOGNA – LAZIO
CAGLIARI – VENEZIA
FIORENTINA – NAPOLI
HELLAS VERONA – SPEZIA
ROMA – EMPOLI
SALERNITANA – GENOA
SAMPDORIA – UDINESE
SASSUOLO – INTER
TORINO – JUVENTUS
8a Giornata, 17 ott 2021
CAGLIARI – SAMPDORIA
EMPOLI – ATALANTA
GENOA – SASSUOLO
JUVENTUS – ROMA
LAZIO – INTER
MILAN – HELLAS VERONA
NAPOLI – TORINO
SPEZIA – SALERNITANA
UDINESE – BOLOGNA
VENEZIA – FIORENTINA
9a Giornata, 24 ott 2021
ATALANTA – UDINESE
BOLOGNA – MILAN
FIORENTINA – CAGLIARI
HELLAS VERONA – LAZIO
INTER – JUVENTUS
ROMA – NAPOLI
SALERNITANA – EMPOLI
SAMPDORIA – SPEZIA
SASSUOLO – VENEZIA
TORINO – GENOA
10a Giornata, 27 ott 2021
CAGLIARI – ROMA
EMPOLI – INTER
JUVENTUS – SASSUOLO
LAZIO – FIORENTINA
MILAN – TORINO
NAPOLI – BOLOGNA
SAMPDORIA – ATALANTA
SPEZIA – GENOA
UDINESE – HELLAS VERONA
VENEZIA – SALERNITANA
11a Giornata, 31 ott 2021
ATALANTA – LAZIO
BOLOGNA – CAGLIARI
FIORENTINA – SPEZIA
GENOA – VENEZIA
HELLAS VERONA – JUVENTUS
INTER – UDINESE
ROMA – MILAN
SALERNITANA – NAPOLI
SASSUOLO – EMPOLI
TORINO – SAMPDORIA
12a Giornata, 07 nov 2021
CAGLIARI – ATALANTA
EMPOLI – GENOA
JUVENTUS – FIORENTINA
LAZIO – SALERNITANA
MILAN – INTER
NAPOLI – HELLAS VERONA
SAMPDORIA – BOLOGNA
SPEZIA – TORINO
UDINESE – SASSUOLO
VENEZIA – ROMA
13a Giornata, 21 nov 2021
ATALANTA – SPEZIA
BOLOGNA – VENEZIA
FIORENTINA – MILAN
GENOA – ROMA
HELLAS VERONA – EMPOLI
INTER – NAPOLI
LAZIO – JUVENTUS
SALERNITANA – SAMPDORIA
SASSUOLO – CAGLIARI
TORINO – UDINESE
14a Giornata, 28 nov 2021
CAGLIARI – SALERNITANA
EMPOLI – FIORENTINA
JUVENTUS – ATALANTA
MILAN – SASSUOLO
NAPOLI – LAZIO
ROMA – TORINO
SAMPDORIA – HELLAS VERONA
SPEZIA – BOLOGNA
UDINESE – GENOA
VENEZIA – INTER
15a Giornata, 01 dic 2021
ATALANTA – VENEZIA
BOLOGNA – ROMA
FIORENTINA – SAMPDORIA
GENOA – MILAN
HELLAS VERONA – CAGLIARI
INTER – SPEZIA
LAZIO – UDINESE
SALERNITANA – JUVENTUS
SASSUOLO – NAPOLI
TORINO – EMPOLI
16a Giornata, 05 dic 2021
BOLOGNA – FIORENTINA
CAGLIARI – TORINO
EMPOLI – UDINESE
JUVENTUS – GENOA
MILAN – SALERNITANA
NAPOLI – ATALANTA
ROMA – INTER
SAMPDORIA – LAZIO
SPEZIA – SASSUOLO
VENEZIA – HELLAS VERONA
17a Giornata, 12 dic 2021
FIORENTINA – SALERNITANA
GENOA – SAMPDORIA
HELLAS VERONA – ATALANTA
INTER – CAGLIARI
NAPOLI – EMPOLI
ROMA – SPEZIA
SASSUOLO – LAZIO
TORINO – BOLOGNA
UDINESE – MILAN
VENEZIA – JUVENTUS
18a Giornata, 19 dic 2021
ATALANTA – ROMA
BOLOGNA – JUVENTUS
CAGLIARI – UDINESE
FIORENTINA – SASSUOLO
LAZIO – GENOA
MILAN – NAPOLI
SALERNITANA – INTER
SAMPDORIA – VENEZIA
SPEZIA – EMPOLI
TORINO – HELLAS VERONA
19a Giornata, 22 dic 2021
EMPOLI – MILAN
GENOA – ATALANTA
HELLAS VERONA – FIORENTINA
INTER – TORINO
JUVENTUS – CAGLIARI
NAPOLI – SPEZIA
ROMA – SAMPDORIA
SASSUOLO – BOLOGNA
UDINESE – SALERNITANA
VENEZIA – LAZIO