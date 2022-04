YouTube: la fama può dare alla testa, Trevor Jacob rischia la vita per qualche click

L’istruttore di volo Robert Perry ha però definito al Santa Barbara Independent la questione come “tutto molto sospetto”. L’11 aprile, la Federal Aviation Administration ha dichiarato che la licenza di pilota privato dello YouTuber era stata revocata. “Il 24 novembre 2021, hai dimostrato una mancanza di cura, giudizio e responsabilità scegliendo di saltare da un aereo solo per poter registrare filmati dell’incidente”, si legge nella lettera.

“Le sue azioni eclatanti e intenzionali in queste date indicano che attualmente gli manca il grado di cura, giudizio e responsabilità richiesti da un titolare di certificato”.

Sempre Jacob, in un episodio del podcast caricato il 16 aprile, ha dichiarato: “Va bene, affrontando la situazione dell’aereo. Non posso parlarne, secondo il mio avvocato, ma la verità su quella situazione verrà fuori in tempo, e la lascerò così. Quindi, non ne parlerò molto”.

Leggendo tra i commenti dell’ex olimpionico, ne spicca uno in particolare: “Sembra il tipo di persona che finge un incidente aereo e racconta una storia di sopravvivenza. Sceneggiata che puoi guardare solo per riapparire mesi dopo e far finta che non sia mai successo!”