Le videochiamate non scompariranno presto e Google ha annunciato ulteriori opzioni di co-hosting per il suo software di videoconferenza per soddisfare questa tendenza. Ora è possibile creare sale riunioni prima delle riunioni utilizzando Google Calendar, consentendo ai moderatori di dividere i partecipanti in gruppi più piccoli durante le conversazioni video. Le sale riunioni di Google Meet saranno disponibili per gli utenti nel prossimo futuro.

Inoltre, gli utenti potranno attivare o disattivare in anticipo le protezioni di sicurezza della riunione, incluso il blocco della chat, nonché designare i co-organizzatori prima della riunione. Google prevede che le nuove funzionalità consentiranno alle riunioni di svolgersi più agevolmente.

Google Meet introduce anche un nuova funzione

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle impostazioni di sicurezza di Google Meet e sull’amministrazione dell’host, gli amministratori devono consultare il Centro assistenza di Google. Quando si organizza una riunione in Google Calendar, gli utenti finali dovranno selezionare ‘Aggiungi videoconferenza Google Meet’, seguito da ‘Opzioni videochiamata’ e ‘Controlli host o co-organizzatori’ prima di poter specificare le proprie impostazioni.

A partire dal 20 aprile 2022, il prodotto verrà rilasciato in modo graduale, con visibilità completa delle funzionalità disponibile fino a 15 giorni dopo il lancio iniziale. Prima e durante una videoconferenza, gli utenti possono accedere rapidamente a effetti come sfocatura dello sfondo, immagini di sfondo e stili grazie a un nuovo pannello delle opzioni che è stato recentemente aggiunto all’app Meet da Google.

A Meet è stata aggiunta una nuova funzionalità chiamata ‘lasciare un promemoria di chiamata vuoto’, che avvisa gli utenti di abbandonare una riunione se sono gli unici a parteciparvi, evitando potenzialmente interazioni spiacevoli in futuro.