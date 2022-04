Secondo AppleInsider, il MagSafe Battery Pack sta ricevendo un ottimo aggiornamento del firmware che gli consentirà di gestire la ricarica da 7,5 W per il tuo iPhone compatibile con MagSafe (ovvero sia la serie iPhone 12 che iPhone 13). Con il nuovo aggiornamento, il MagSafe Battery Pack può ora raggiungere velocità fino a 7,5 W.

L’aggiornamento è disponibile come aggiornamento over-the-air e questa volta Apple non ha incluso le note sulla patch. Cupertino, d’altra parte, ha pensato di aggiornare un documento di supporto, che ora rileva che il MagSafe Battery Pack ha una velocità di ricarica migliorata.

MagSafe Battery Pack: utilizzate il Mac o iPad per ricevere subito l’update

Prima di questo aggiornamento, MagSafe poteva caricare fino a 5 W. Sebbene 7,5 W non sia il più veloce disponibile, è un ottimo aggiornamento per un battery pack che può essere semplicemente collegato al tuo iPhone mentre sei in giro. Quando colleghi il MagSafe al tuo iPhone, l’aggiornamento del firmware inizia immediatamente, anche se può essere necessaria fino a una settimana prima che l’aggiornamento raggiungi il tuo hardware.

Per quelli di voi che non vogliono aspettare così a lungo, c’è un’altra opzione. Secondo MacRumor, l’aggiornamento della batteria con un Mac o un iPad richiede solo pochi minuti. Per iniziare l’aggiornamento, collega un cavo Lightning alla batteria, quindi collega il lato USB a un iPad o Mac.

Puoi controllare la versione del firmware del tuo MagSafe andando su Impostazioni > Generali > Informazioni > MagSafe sul tuo iPhone. Il numero di versione 2.7.b.0. è quello che offre una ricarica più veloce, quindi se sei su quello, sei pronto per sfruttare la funzionalità. In termini di velocità di ricarica, il MagSafe Battery Pack non è ancora il più veloce. Altri accessori MagSafe possono fornire fino a 15 W di velocità di ricarica, ma devono essere collegati alla parete, quindi la batteria è ancora un’opzione intelligente se sei in viaggio.