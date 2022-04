Non si hanno ancora particolari informazioni in merito al Pixel Watch di Google ma negli ultimi giorni sono trapelate in rete alcune immagini che svelano il design del dispositivo. Lo smartwatch potrebbe essere prossimo al lancio, stando alle voci più recenti il colosso di Mountain View sarebbe quasi pronto a procedere con la presentazione ufficiale. L’evento dedicato al lancio sembra esser previsto per il 26 maggio 2022 ma Google non ha ancora rilasciato alcuna anticipazione a riguardo.

Google Pixel Watch: ecco le immagini dello smartwatch!

Le ultime immagini dello smartwatch Google provengono dal noto leaker Evan Blass. In base ai rendering pubblicati dall’esperto sappiamo che Google potrebbe voler realizzare un dispositivo dal quadrante di forma circolare con display privo di cornici. Su uno dei lati sarà presente l’unico tasto fisico previsto.

In merito alle specifiche tecniche del dispositivo non sono trapelati in rete particolari dettagli. Google introdurrà senza alcun dubbio funzionalità legate alla salute e al benessere degli utenti.

Il colosso di Mountain View dovrebbe procedere con il lancio ufficiale del suo smartwatch entro il mese di maggio. L’azienda potrebbe così anticipare Apple che, nei prossimi mesi, rilascerà ben tre nuovi smartwatch dalle funzionalità interessanti.

I prossimi Apple Watch Series 8 e SE, insieme alla nuova versione dedicata agli sportivi, accoglieranno nuove funzioni dedicate allo sport e alla salute. Sarà presente un sensore dedicato alla misurazione della temperatura corporea e la connessione satellitare. Il lancio di questi ultimi dispositivi potrebbe avvenire entro l’autunno di quest’anno ma nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata.