La Watch Series 7 è stata una piccola spinta rispetto al suo predecessore, ma è probabile che il modello successivo, l’Apple Watch Series 8, offra molto di più. Nell’ultimo numero della newsletter Power On di Bloomberg, Mark Gurman discute cosa aspettarsi dal nuovo modello.

Watch Series 8 può includere una versione aggiornata della funzione di rilevamento della fibrillazione atriale, che sarà in grado di calcolare la frequenza con cui una persona si trova in uno stato di fibrillazione atriale in un determinato periodo di tempo. La tecnologia, denominata rilevamento del carico afib, potrebbe essere inclusa nella prossima iterazione del sistema operativo dell’orologio da polso di Apple, watchOS 9, che sarà presentato a giugno alla Worldwide Developers Conference.

Apple presenterà Watch Series 8 quest’anno

WatchOS 9 dovrebbe anche contenere una nuova modalità a basso consumo, che consentirebbe ad alcune app e funzionalità di funzionare a basso consumo, preservando la durata della batteria. In modalità di risparmio energetico, l’orologio attualmente mostra solo l’ora.

C’è anche la capacità di connettività satellitare, che dovrebbe essere aggiunta nella serie iPhone 14. In circostanze in cui la copertura cellulare non è disponibile, i nuovi dispositivi Apple saranno in grado di trasmettere brevi messaggi e notifiche SOS ai primi soccorritori tramite reti satellitari.

Il Watch 8 dovrebbe includere anche un sensore di temperatura corporea, anche se inizialmente aiuterà semplicemente nella pianificazione della fertilità. Una versione successiva potrebbe aiutarti a rilevare se hai una temperatura corporea superiore al normale, anche se potrebbe non visualizzare un numero effettivo.

L’orologio potrebbe anche essere dotato di nuovi quadranti, più stili di allenamento e altre informazioni relative alla corsa.