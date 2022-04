Il volantino Trony ha in serbo un regalo veramente speciale per tutti gli utenti sul territorio nazionale, è difatti possibile pensare di acquistare un prodotto senza spendere nemmeno un centesimo, a patto però che si segua un iter ben specifico, con il quale raggiungere una simile opportunità.

La campagna promozionale è assolutamente interessante, ma sopratutto risulta a tutti gli effetti alla portata di ogni cliente sul territorio nazionale; per risparmiare basterà recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze o vincoli particolari. I prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati, nel caso in cui si tratti effettivamente di telefonia mobile.

Trony: offerte e prezzi da non perdere

Sorprese a non finire per tutti gli utenti da Trony, arriva il volantino con alcune delle più interessanti occasioni degli ultimi mesi. Osservando la campagna promozionale da vicino, notiamo infatti la possibilità di avere gratis un prodotto, ma come?.

L’iter da seguire non risulta essere troppo complesso o difficile, poichè a tutti gli effetti basterà decidere di recarsi in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al proprio carrello un trittico di prodotti, completamente differenti tra loro. A questo punto, nel momento in cui vi sarete recati in cassa, gli addetti provvederanno a scontare del 100% il valore del meno caro della selezione, applicando uno sconto istantaneo sullo scontrino stesso (non verrà emesso un buono sconto o un rimborso). Nell’eventualità in cui venga scelta solamente una coppia, allora la riduzione sarà del 50%, sempre applicata sul meno caro.