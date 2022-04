MediaWorld prova a fare un regalo a tutti gli utenti, in occasione delle Festività Pasquali, proponendo importantissime riduzioni di prezzo, applicate sia su prodotti di alto livello, che decisamente più economici, almeno in confronto ai listini del periodo.

Il risparmio è assoluto, e sopratutto assurdo per tutti, in quanto gli acquisti possono essere effettuati senza difficoltà anche sul sito ufficiale, il quale permette di ricevere la merce a domicilio (previo pagamento di un piccolo contributo). In parallelo, ci teniamo a ricordare che i prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, in modo tale da avere gratis qualsiasi riparazione per difetti di fabbrica conclamati.

MediaWorld, sorprese a non finire vi attendono gratis

MediaWorld inserisce all’interno del proprio volantino alcune ottime offerte con le quali garantire al consumatore finale un risparmio veramente unico nel proprio genere. I due modelli più in voga dell’intero catalogo, sono senza dubbio Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, acquistabili nel periodo corrente ad un prezzo che parte da 887 euro.

Le alternative, sopratutto più economiche, non mancano assolutamente, con soluzioni del calibro di Oppo Find X5 Lite e Xiaomi 11T Pro, disponibili all’acquisto a soli 499 euro. Riducendo ancora di più la spesa, ecco arrivare i vari Realme C31 e Galaxy A53, disponibili rispettivamente a 169 e 468 euro. Se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordandovi comunque che gli acquisti sono effettuabili ovunque in Italia, non dovete fare altro che aprire questo link.