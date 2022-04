PayPal e la clamorosa truffa che buca gli utenti portando via i risparmi

Il servizio PayPal è uno dei più interessanti in assoluto, soprattutto da quando ha introdotto delle novità nel mondo della sicurezza che a questo punto diventa sempre più invalicabile per le truffe.

Diverse volte però è capitato di trovare il nome del noto servizio di pagamento all’interno di alcune e-mail molto strane, le quali in questo caso starebbero cercando di accedere ai vostri conti a vostra insaputa. Proprio questo sarebbe capitato negli ultimi giorni con una truffa phishing fingerebbe un pagamento non autorizzato da risolvere. State molto attenti perché non esiste nulla di tutto ciò.

PayPal: questo è il testo dal quale dovete tenervi assolutamente alla larga

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal