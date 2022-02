WhatsApp: il messaggio di fine febbraio regalo un buono Esselunga da 500 €

Il veicolo principale dei messaggi di tutti gli utenti del mondo ormai è WhatsApp. La messaggistica istantanea è scoppiata con l’arrivo di questa piattaforma che anni fa a riuscì addirittura a mandare in pensione gli SMS.

Purtroppo però tale risorsa viene talvolta sfruttata anche dai truffatori, i quali sanno di poter diffondere in poco tempo i loro inganni. Stiamo parlando in questo caso di una truffa su WhatsApp che comprenderebbe il nome di Esselunga. Molte persone infatti avrebbero ricevuto il messaggio che parlerebbe di un buono da parte del colosso dal valore di 500 €. Ovviamente non c’è nulla di reale in tutto ciò e per questo Esselunga ha scelto di lanciare un comunicato ufficiale volto a smentire la situazione.

WhatsApp: Esselunga diffonde il suo comunicato per smentire il contenuto del messaggio truffa

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.