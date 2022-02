Postepay: anche questa volta scompaiono soldi dai conti, truffa phishing in corso

Sul web è molto semplice imbattersi in problematiche che nessuno avrebbe mai pensato potessero esistere. Tale fattispecie va ad interessare purtroppo soprattutto le banche, le quali grazie al loro buon nome possono essere un veicolo in volontario per i tentativi di phishing. Poste Italiane infatti vede spesso il suono infangato dai problemi prof stati proprio da queste truffe, le quali girano vertiginosamente in tutto il paese. Postepay è la carta presa in esame in questo periodo, visto che il suo nome sarebbe finito all’interno di un nuovo inganno che addirittura fingerebbe di malfunzionamenti sul conto.

Il testo parla quindi di alcune irregolarità nel funzionamento del proprio conto corrente, le quali potrebbero essere risolte solo inserendo di nuovo nome utente e password. Si tratta quindi di un trabocchetto utile solo per rubare i soldi ai poveri clienti.

Postepay: questo è il messaggio da tenere assolutamente alla larga

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!