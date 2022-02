Postepay e Poste Italiane truffate insieme agli utenti: spariti milioni di euro

Non bisogna mai prestare troppa attenzione alle e-mail, soprattutto se non si è verificato dapprima l’indirizzo del mittente. È proprio quello a fare la differenza, dal momento che le truffe arrivano da parte di indirizzi creati improvvisamente.

Truffatori sanno che i clienti, ovvero le vittime, andranno a leggere il contenuto fidandosi solo ed esclusivamente di quello senza controllare chi sta spedendo loro la mail in questione. Postepay è la carta più bersagliata di tutte, soprattutto perché è la più numerosa in Italia. Gli scorsi giorni è stato segnalato un nuovo tentativo di phishing, il quale infatti avrebbe ingannato tantissime persone portando via loro le credenziali di accesso. In basso abbiamo deciso di scrivere il messaggio phishing in questione proprio per aiutare le persone ad identificarlo facilmente.

Postepay: questa è la nuova truffa che sta girando da ormai diversi giorni

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!