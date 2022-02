L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco reso disponibile una nuova offerta davvero imperdibile. Si tratta di una nuova versione di Kena 7,99 con un quantitativo elevatissimo di traffico dati pari a 130 GB. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile: arriva una nuova offerta imperdibile con 130 GB a 7,99 euro al mese

L’operatore telefonico virtuale di TIM ha lasciato tutti a bocca aperta. Come già accennato, infatti, Kena Mobile ha presentato ufficialmente da pochissimi giorni una nuova offerta imperdibile. Quest’ultima, in particolare, è una versione speciale dell’offerta denominata Kena 7,99.

La nuova versione si distingue dalla precedente per la presenza di ben 130 GB di traffico dati con connettività 4G. Oltre a questo, sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti. Il costo è di 7,99 euro al mese e non sono previsti costi di attivazione e costi pera scheda SIM.

Come l’offerta precedente, anche questa nuova promo è rivolta agli utenti che effettuano la portabilità da altri operatori telefonici. Tra questi, sono compresi Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, ho. Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu Mobile.

Per poter attivare l’offerta, gli utenti interessati dovranno necessariamente recarsi online presso il sito web ufficiale di Kena Mobile o in alternativa dovranno recarsi nell’app ufficiale Kena su smartphone. Vi ricordiamo che per il momento si potrà attivare l’offerta in qualsiasi momento, dato che non è stata comunicata nessuna data di scadenza.