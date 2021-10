L’operatore virtuale Kena Mobile dispone di un catalogo di offerte piuttosto interessanti e soprattutto proposte a dei prezzi decisamente competitivi. A partire dallo scorso 15 ottobre, in particolare, è stata resa disponibile un’ulteriore offerta davvero allettante, ovvero l’offerta mobile denominata Kena 7,99 Special con ben 100 GB.

Kena Mobile propone la nuova offerta mobile Kena 7,99 Special con 100 GB

Il catalogo di offerte del noto operatore virtuale continua ad ampliarsi. Come già accennato, infatti, Kena Mobile ha reso disponibile da qualche giorno una nuova offerta mobile denominata Kena 7,99 Special. Quest’ultima, in particolare, si contraddistingue in quanto propone ad un costo molto basso di 7,99 euro al mese ben 100 GB di traffico dati con cui navigare in internet con connettività 4G e con una velocità massima di 30 Mbps in download e in upload.

Oltre a questo, la nuova offerta proposta dall’operatore virtuale permetterà di utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati. Si tratta di una offerta proposta in edizione limitata e non sarà attivabile online, in quanto sarà necessario recarsi presso i negozi Kena Mobile autorizzati o chiamando il numero 181.

Vi ricordiamo che potranno attivare l’offerta Kena 7,99 Special tutti i nuovi utenti che effettueranno la portabilità da operatori come iliad, Fastweb ed alcuni operatori virtuali, tra i quali PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Noitel, NTmobile, Optima Mobile, Rabona Mobile, Spusu e Withu Mobile, ad esclusione però degli operatori CoopVoce, Tiscali Mobile, Very Mobile, ho. Mobile, Vodafone, TIM e WindTre.