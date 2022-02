Windows 11 ha appena aggiunto un nuovo strumento intelligente a Task Manager per domare le app che sono povere di risorse, il che potrebbe aiutare gli utenti di laptop a causa dei conseguenti miglioramenti della durata della batteria. L’aggiornamento interessa anche gli utenti che non hanno molta ram nel proprio PC e che notano notevoli rallentamenti quando aprono più applicazioni.

Questa modifica è ora in anteprima, con la nuova build 22557 rilasciata ai tester all’inizio di questa settimana, che include una serie di importanti modifiche, incluso un restyling del Task Manager. Per il momento, dunque, questo aggiornamento non arriva per tutti gli utenti di Winndows 11.

Windows 11 si prepara all’aggiornamento

Potresti ricordare che Task Manager è stato riprogettato per adattarsi allo stile più elegante e moderno di Windows 11, oltre a un’interfaccia lucida, ma c’è un’altra importante aggiunta nella build 22557, e questa è la modalità Efficienza.

Come spiega Microsoft, questo sposterà l’applicazione che utilizza molte risorse di sistema (CPU, GPU, memoria) in fondo all’elenco delle priorità quando si tratta di allocazione delle risorse di sistema, rendendo il tuo PC più reattivo.

I programmi o servizi in modalità Efficienza saranno identificati da una piccola icona a foglia, mentre le app sospese saranno identificate da un’icona di pausa. Va notato che alcune attività, come i servizi Windows critici, potrebbero non essere idonee per la modalità Efficienza e che l’eliminazione delle priorità potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni del sistema e rallentare il computer. In alcuni casi, l’opzione per abilitare la modalità Efficienza sarà disattivata, assicurandoti di non causare danni durante la sperimentazione di questo nuovo strumento.