Nelle scorse ore, Tesla ha annunciato di aver prodotto oltre un milione di batterie strutturali 4680. Si tratta di un traguardo estremamente importante per l’azienda di Elon Musk in quanto queste batterie rappresentano la nuova generazione di celle energetiche che saranno usate sui veicoli del brand.

La conferma arriva direttamente dalla stessa Tesla che ha condiviso su Twitter uno scatto del traguardo raggiunto. La produzione attualmente è concentrata esclusivamente nella fabbrica pilota di Fremont in California.

Ne consegue che a breve potrebbero iniziare anche le consegne della versione rinnovata di Model Y caratterizza proprio dalle celle 4680 e soprattutto dal pacco batteria con funzionalità strutturali.

Tesla si sta preparando ad utilizzare sulle vetture la nuova generazione di batterie strutturali 4680, più potenti e performanti

Celebrating our one millionth 4680 cell in January pic.twitter.com/d19IPFu18u — Tesla (@Tesla) February 18, 2022

Tuttavia, bisogna considerare che per ogni Model Y prodotta sono necessarie 1.000 celle. In questo modo è possibile realizzare “solo” 1.000 veicoli nonostante la produzione di 1 milione di celle. La produzione attuale ammonta a circa 100.000 celle la settimana, cifra che dovrà per forza di cose aumentare per tenere il passo con la produzione di veicoli.

L’annuncio di questa tecnologia risale al 2020 durante il Battery Day tenuto direttamente da Elon Musk. Stando a quanto mostrato in quella occasione da CEO di Tesla, le batterie 4680 sono caratterizzate da celle cilindriche in grado di aumentare la rigidità del veicolo e quindi migliorare la guidabilità.



I cambiamenti fondamentali si hanno nella gestione energetica. Le stime indicano un aumento della potenza generale di sei volte e una capacità di accumulo di ben cinque volte maggiore. Questo si traduce in una riduzione dei costi di produzione ma al tempo stesso maggiore autonomia e performance per il veicolo.

Il piano di Tesla è quello di espandere la produzione delle celle strutturali 4680 anche alle Gigafactory del Texas e di Berlino. In questo modo, tutte le vetture di nuova produzione potranno essere dotate delle batterie evolute.