La Metamorfosi di Alfa Romeo è iniziata e Tonale ne è la prova. Il brand del Biscione ha presentato al mondo il nuovo SUV che rappresenta l’inizio di una nuova era proiettata verso il futuro.

Alfa Romeo ha lavorato molto per rendere unico nel suo genere Tonale. Il SUV misura 4.53 metri di lunghezza, 1.84 m di larghezza per un’altezza di 1.60 m. Questo dimensioni lo posizionano nella categoria dei C-SUV ma non per questo la vettura non può esprimere tutta sportività tipica del brand.

Il ricercato design vuole sottolineare il DNA di Alfa Romeo fatto di prestazioni e funzionalità. Le linee sinuose conferiscono sensualità e dinamicità ma con alcuni aspetti di forte impatto e facilmente riconoscibili come la griglia frontale e la fanaleria quadrata a tre elementi.

Alfa Romeo ha presentato ufficialmente Tonale, il primo SUV ibrido dell’azienda che guarda al futuro unendo tecnologia e sportività

Anche gli interni di Tonale sono progettati per avvolgere il guidatore e i passeggeri e proiettarli nel futuro. I sistemi di bordo permettono di rendere la vettura sempre connessa e quindi controllabile da remoto. Il cruscotto digitale da 12 pollici si interfaccia con il touchscreen da 10 posizionato al centro della plancia per avere tutta la strumentazione sotto controllo.

Alfa Romeo ha costruito il SUV pensando alle sensazioni di guida, ecco quindi che non sorprende scoprire che i pesi sono ripartiti in maniera ottimale sui due assi. È presente il sistema “brake-by-wire” che permette di adattare la frenata in base alle condizioni del manto stradale.

Grazie a Tonale debuttano anche le motorizzazioni ibride in casa Alfa Romeo. Le power unit disponibili al lancio sono quattro, il classico diesel da 130 CV a cui si affiancano le tre unità elettrificate suddivise tra due diversi sistemi ibridi: mild hybrid e plug-in hybrid.

Sul primo sono basate due motorizzazioni rispettivamente da 130 e da 160 cavalli. Sul secondo invece è sviluppata la versione più potente da 275 cavalli con trazione integrale a l’autonomia fino a 80km in modalità esclusivamente elettrica. Purtroppo non è stato comunicato il prezzo di lancio del SUV ne delle varie motorizzazioni..