L’app beta di WhatsApp per Windows 10 e 11, che abbiamo visto originariamente a novembre, sta ricevendo un importante aggiornamento che include il supporto per la modalità oscura. Questo sembra essere il cambiamento più grande e più evidente con questa versione, dal momento che non abbiamo trovato nient’altro.

Con il supporto della modalità oscura, avrai un’esperienza molto migliore utilizzando l’app WhatsApp Beta sul tuo PC Windows, soprattutto di notte. Per impostazione predefinita, l’app utilizzerà il tema del tuo sistema, ma puoi cambiarlo in modo che sia permanentemente chiaro o scuro in base alle tue preferenze.

WhatsApp Beta sta introducendo una nuova funzionalità

L’implementazione sembra essere completa, con il nuovo look scuro utilizzato su tutto, dalla schermata di accesso ai pannelli delle impostazioni. Tuttavia, sono presenti dei bordi bianchi sui bordi del pulsante Feedback nell’angolo.

Meta (o Facebook) ha apportato modifiche all’app da quando è apparsa inizialmente su Microsoft Store. L’interfaccia utente delle impostazioni è stata aggiornata per essere più in linea con le linee guida di progettazione di Windows 11 (al contrario di Windows 10).

La casella di ricerca, gli elementi dell’elenco dei messaggi e i fumetti dei messaggi hanno tutti ricevuto lo stesso trattamento nell’edizione corrente. Inoltre, quando fai clic sul pulsante delle impostazioni, viene visualizzata un’animazione, che rende l’interfaccia utente più viva.

Questa versione beta dell’app supporta anche la funzionalità multi-dispositivo ancora in fase di sviluppo di WhatsApp. Ciò significa che puoi accedere facilmente su più dispositivi e utilizzarli contemporaneamente senza problemi. L’attuale versione stabile di WhatsApp Desktop si basa sull’app Web e non supporta questa funzione.