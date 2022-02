L’app Google Translate sta ottenendo alcuni nuovi widget ispirati al linguaggio di progettazione di Material You. Poiché i widget sono attualmente disponibili, è improbabile che sia necessario un aggiornamento per rendere funzionale l’app; tuttavia, non sono ancora stati sbloccati per l’uso.

Sia il design che il metodo per rilasciare la musica ricordano il nuovo widget YouTube Music lanciato un paio di mesi fa. Inoltre, sono coerenti con l’attuale linguaggio di progettazione di Google.

Google Traduttore otterrà alcuni nuovi widget

Nessuno può indovinare quando i widget aggiornati saranno disponibili. Sappiamo solo che esistono perché Mishaal Rahman di Esper ce le ha indicate. Li descrive come “Traduzioni salvate” e “Azioni rapide”. Rahman ha condiviso schermate di due dei widget segreti sul suo account Twitter. Le traduzioni che sono state salvate ti consentono di avere accesso immediato alle traduzioni che prevedi di utilizzare frequentemente.

Sono organizzati in un elenco scorrevole con pulsanti di accesso rapido per copiare, parlare e aggiungere ai preferiti. Il widget delle azioni rapide ha un aspetto davvero dinamico, con layout diversi a seconda di quanto è grande visualizzato sulla schermata iniziale. Con questa funzione sono possibili collegamenti all’app, traduzione vocale, modalità conversazione, traduzione della videocamera e altre funzionalità. Ancora una volta, il design è molto simile a quello del widget YouTube Music.

Entrambi usano i colori della tavolozza dei colori Material You, che è presente in Android 12. Il risultato è che utilizzeranno colori complementari allo sfondo e alle icone (se abilitati). Le persone normali dovranno aspettare, come è consuetudine per Rahman, che ha potuto alterare il proprio smartphone per poter visualizzare i widget. Tuttavia, dovresti essere in grado di incorporare questi widget nella tua schermata iniziale dal design accattivante in un futuro non troppo lontano.