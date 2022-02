In un tipico anno solare, Apple ospita tre eventi principali: l’evento di lancio primaverile a marzo o aprile, la conferenza annuale del WWDC a giugno e l’evento di lancio autunnale a settembre o ottobre. Gli eventi di lancio primaverili di Apple potrebbero non attirare la stessa attenzione dei suoi principali eventi autunnali, ma la primavera è in genere quando Apple introduce i suoi prodotti più economici per gli utenti, come gli Airtag di Apple e le serie iPhone SE.

Al suo evento di lancio di primavera regolarmente anticipato nel 2022, Apple dovrebbe presentare l’iPhone SE (3a generazione), il successore dell’iPhone SE (2a generazione) rilasciato nell’aprile 2020, e l’iPad Air (5a generazione), il successore di l’iPad Air (4a generazione) rilasciato a settembre 2020.

iPhone SE 3 e iPad Air 5: Apple si prepara al lancio primaverile

Secondo Macotakara, un portale tecnologico giapponese con collegamenti con i produttori asiatici della catena di approvvigionamento tecnologico, i design di iPhone SE 3 e iPad Air 5 sono stati ufficialmente confermati ed entrambi i dispositivi sono ora entrati nella produzione di massa nell’area.

Nel loro articolo, Macotakara ha anche rivelato alcuni dettagli futuri di iPhone SE 3. L’iPhone SE 3 dovrebbe avere lo stesso minuscolo alloggiamento del suo predecessore, l’iPhone SE 2, nonché lo stesso chassis in vetro e alluminio.

Un’altra notizia sorprendente è che l’Apple iPhone SE 3 non supporterà MagSafe. Invece, il dispositivo supporterà solo la tradizionale ricarica wireless Qi, lanciata per la prima volta con l’iPhone 8. MagSafe è stato introdotto per la prima volta sulla serie iPhone 12 per consentire una ricarica wireless più rapida e affidabile per i clienti iPhone ed è stato incluso in ogni iPhone rilasciato da allora.

Il più grande miglioramento dell’iPhone SE 3 sarà in termini di prestazioni sotto il cofano. L’iPhone SE 3 dovrebbe avere connettività 5G e sarà alimentato dalla tecnologia Apple A15 Bionic, presente anche nella serie iPhone 13.