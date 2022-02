Google potrebbe presto rendere lo streaming su molte delle migliori TV Android molto più sicuro per i giovani spettatori. Secondo i rapporti, Google sta lavorando a una nuova funzionalità per Google TV che vieterà la riproduzione automatica di contenuti per adulti sulla schermata iniziale.

9to5Google ha individuato la nuova opzione di filtro dei contenuti, soprannominata “modalità limitata”, nella versione più recente dell’interfaccia di Android TV. Come suggerisce il nome, la funzionalità renderà semplice nascondere ai bambini contenuti inappropriati per l’età.

Google TV sarà una piattaforma sicura per i più giovani

Tuttavia, sembra che la modalità con restrizioni sia efficace solo su film e programmi TV gratuiti supportati da pubblicità, nonché sui loro trailer. Dovrai inserire il tuo PIN per sbloccare questa impostazione. Parte del testo nella versione recente del programma di avvio fa riferimento a “Canali TV di Google”, il che potrebbe suggerire ulteriori contenuti gratuiti.

Google TV ti consente già di guardare gratuitamente oltre 300 canali TV in diretta grazie alla sua partnership con Pluto TV. Un’altra caratteristica intrigante rivelata da 9to5 è una sezione di watchlist per il profilo dei bambini di Google TV, che è stata aggiunta all’inizio di quest’anno. Sebbene il programma di avvio abbia già un forte controllo genitori, i bambini non possono attualmente aggiungere materiale a una destinazione particolare nella schermata iniziale.

Questi miglioramenti promettono di migliorare l’esperienza della schermata iniziale di Google TV. Tuttavia, non ci sono ancora indicazioni su quando Google lancerà i profili personalizzati, una funzionalità che è già stata ritardata dalla fine dello scorso anno.