TIM anche nel 2022 rilancia il suo impegno nel campo strategico della streaming tv. Dopo investimenti molto importanti nello scorso anno, anche nelle settimane a venire la compagnia punterà sul suo servizio TIMvision. In tal senso, i clienti che scelgono l’offerta streaming del provider italiano potranno accedere a tantissimi contenuti in esclusiva tra film e serie tv.

TIM, la ricca offerta con Netflix a costo zero

Oltre al campo dell’intrattenimento, come noto, grazie a TIMvision i clienti possono gustare anche il meglio di calcio e sport. Confermata nel pacchetto di TIM è la disponibilità di DAZN. Proprio grazie a TIMvision, gli abbonati potranno accedere al servizio con tutte le partite della Serie A in esclusiva.

Esclusiva disponibile anche per tutte le partite della Champions League. Dopo aver già lanciato una partnership con DAZN, TIM garantisce a tutti i suoi abbonati anche una partnership diretta Mediaset. Tutti coloro che sottoscrivono un piano con TIMvision pertanto potranno accedere al Mediaset Infinity+, per la libera visione di tutte le emozioni del massimo torneo europeo di calcio.

Il prezzo previsto per gli abbonati che sottoscrivono una promozione TIMvision è molto vantaggioso ed è pari a 29,99 euro. Sempre gli abbonati del gestore italiano potranno ricevere il decoder TIMvision Box a costo zero

Una promozione altrettanto vantaggiosa è garantita da TIM in queste settimane. Molti clienti con TIMvison avranno anche la possibilità di attivare un piano per Netflix a costo zero. Tutte le serie tv ed il film di Netflix sono incluso nel prezzo mensile di 29,90 euro.