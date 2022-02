Tutti i videogiocatori più accaniti aspettavano con ansia l’arrivo di febbraio 2022. In queste mese è infatti previsto l’arrivo di diversi videogiochi molto attesi e interessanti per tutte le console del momento, tra cui le console PlayStation di Sony, le nuove Xbox Series X e Xbox Serie S, l Xbox One, il PC e anche la Nintendo Switch.

Ecco tutti i titoli in uscita a febbraio su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Come già accennato, il mese di febbraio è stato atteso da molti. Quest’ultimo porterà infatti con sé davvero tanti videogiochi e per diverse console da gaming. Andiamo a vedere i titoli in uscita qui di seguito.

Titoli in uscita su PlayStation 4

1 febbraio: Life is Strange Remastered Collection

4 febbraio: Dying Light 2: Stay Human

8 febbraio: Rumbleverse, OlliOlli World, Sifu,

10 febbraio: Edge of Eternity

15 febbraio: Dynasty Warriors 9: Empires

17 febbraio: The King of Fighters XV, Joe & Mac: Caveman Ninja

18 febbraio: Horizon Forbidden West

22 febbraio: Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Sol Cresta, Ghosts,

24 febbraio: Martha is Dead

25 febbraio: GRID Legends, Elden Ring, Monark

Titoli in uscita su PlayStation 5

1 febbraio: Life is Strange Remastered Collection

4 febbraio: Dying Light 2: Stay Human

8 febbraio: OlliOlli World, Rumbleverse, Sifu,

10 febbraio: Edge of Eternity

15 febbraio: Dynasty Warriors 9: Empires

17 febbraio: The King of Fighters XV, Joe & Mac: Caveman Ninja

18 febbraio: Horizon Forbidden West

22 febbraio: Destiny 2: La Regina dei Sussurri

24 febbraio: Martha is Dead, Assetto Corsa Competizione

25 febbraio: GRID Legends, Elden Ring, Monark

Titoli in uscita su Nintendo Switch

8 febbraio: OlliOlli World

10 febbraio: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III

15 febbraio: Dynasty Warriors 9: Empires

17 febbraio: Assassin’s Creed: The Ezio Collection, Joe & Mac: Caveman Ninja

22 febbraio: Ghosts, Edge of Eternity, Sol Cresta,

25 febbraio: Monark

Titoli in uscita su PC

1 febbraio: Life is Strange Remastered Collection

4 febbraio: Dying Light 2: Stay Human

8 febbraio: OlliOlli World, Rumbleverse, Sifu,

10 febbraio: Magic: The Gathering Arena – Kamigawa: Dinastia Neon

11 febbraio: Lost Ark

15 febbraio: Dynasty Warriors 9: Empires, Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith

17 febbraio: Joe & Mac: Caveman Ninja, The King of Fighters XV, Total War: Warhammer III

22 febbraio: Ghosts, Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Sol Cresta,

24 febbraio: Martha is Dead

25 febbraio: Elden Ring, GRID Legends

Titoli in uscita su Xbox One

1 febbraio: Life is Strange Remastered Collection

4 febbraio: Dying Light 2: Stay Human

8 febbraio: OlliOlli World, Rumbleverse

10 febbraio: CrossfireX, Edge of Eternity

15 febbraio: Dynasty Warriors 9: Empires

17 febbraio: Joe & Mac: Caveman Ninja

22 febbraio: Ghosts, Destiny 2: La Regina dei Sussurri

24 febbraio: Martha is Dead

25 febbraio: GRID Legends, Elden Ring

Titoli in arrivo su Xbox Series X e Xbox Series S