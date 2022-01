Il nuovo anno ci riserva davvero tante novità e nuovi videogiochi attesi da diverso tempo, come ad esempio l’arrivo del nuovo capitolo della saga con protagonista Kratos, ovvero God of War Ragnarok. Nonostante questo, per ingannare l’attesa, tutti gli utenti e possessori di una delle ultime console di Sony possono sfruttare la presenza di numerose offerte sul PlayStation Store.

PlayStation Store: disponibili al momento diversi videogiochi in sconto con tante offerte

Come già accennato, al momento tutti gli utenti Sony possono acquistare numerosi videogiochi sul PlayStation Store. Su quest’ultimo sono infatti disponibili numerosi sconti e offerte, portando alcuni titoli ad un costo addirittura inferiore ai 20 euro.

Tra questi, il primo che vogliamo citare è senza ombra di dubbio Marvel’s Spider Man: Edizione Game of The Year. Quest’ultimo, in particolare, sarà proposto con uno sconto del 60% fino al prossimo 27 gennaio 2022. Di consegna, il suo prezzo attuale è di 19,99 euro, contro i suoi iniziali 49,99 euro. Un’occasione che risulta quindi davvero imperdibile per tutti gli amanti dell’uomo ragno.

Oltre a questo titolo, sono poi presenti tanti altri videogiochi ad un prezzo ancora più basso. Abbiamo Need afor Speed Heat, il quale è proposto ad un prezzo di 13,99 euro con uno sconto pari all’80% (il suo prezzo iniziale è di 69,99 euro). Troviamo poi Jurassic World Evolution ad un prezzo scontato di 12,49 euro.

Sono poi presenti anche in sconto alcuni videogiochi legati alla saga di Assassin’s Creed. Tra questi, ci sono Assassin’s Creed Origin ad un prezzo di 17,49 euro (prezzo iniziale 69,99 euro), Assassin’s Creed The Ezio Collection a 12,49 euro e Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition. Quest’ultimo viene offerto con uno sconto davvero importante, ovvero ad un prezzo di 19,54 euro contro gli iniziali 84,99 euro.