Ancora pericoli e messaggi fasulli in circolazione su WhatsApp. Anche in questa prima parte del 2022 la piattaforma di messaggistica istantanea si conferma territorio fertile per i malintenzionati della rete. Le comunicazioni fake di WhatsApp riguardano, come prevedibile, le tematiche del Covid e dei vaccini.

WhatsApp, le nuove fake news tra varianti e vaccini

Nonostante i dati più che positivi per la campagna di vaccinazione, da quando è stato introdotto l’obbligo di vaccinazione per tutti i cittadini over 50, su WhatsApp sono aumentati in termini esponenziali i messaggi fasulli relativi ai vaccini di Pfizer ed a quello di Moderna.

Alcuni messaggi condivisi sulla chat attraverso i gruppi o anche attraverso le oramai famose catene parlando di un’efficacia del farmaco contro le varianti Delta ed Omicron. Al tempo stesso, proprio attraverso queste comunicazioni, i malintenzionati paventano eventuali effetti collaterali a lungo termine legati proprio alla vaccinazione.

La comunità scientifica in più occasioni ha smentito ogni genere di illazioni sotto questo punto di vista. Ancora il New England Journal of Medicine e Lancet hanno non solo accertato il buon funzionamento dei vaccini, ma hanno anche sottolineato la totale assenza di effetti collaterali di grave entità.

Senza dar manforte a queste comunicazioni fasulle condivise su WhatsApp, ad oggi l’unica discriminante per la copertura dei vaccini è legata all’efficacia contro la variante Omicron. I dati ancora non mostrano con precisione se la mutazione del coronavirus buca la protezione dei vaccini. Ad ogni modo, sia Pfizer che Moderna, in primavera rilasceranno un aggiornamento degli attuali farmaci proprio per coprire la variante Omicron.