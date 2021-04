Continuano le fake news sul vaccino Covid-19. L’ennesima è quella che in questi giorni sta girando tra le chat di WhatsApp. Secondo quanto denuncia il falso messaggio i vaccini contro il Coronavirus possono causare l’Ade.

Ecco la verità sul rapporto causa effetto del vaccino Covid-19 con l’Ade spiegata degli esperti. Ci baseremo sulle dichiarazioni di Elisa Vincenzi, capo dell’unità di ricerca in patogenesi virale e biosicurezza dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Il vaccino Covid-19 non causa l’Ade nel modo più assoluto

Cosa dice il messaggio fake diffuso in questi giorni su WhatsApp? In pratica alcuni no vax avrebbero manipolato le dichiarazioni del Prof. Salvucci. Ecco la verità spiegata degli esperti. In aiuto arriva Elisa Vincenzi, capo dell’unità di ricerca in patogenesi virale e biosicurezza dell’ospedale San Raffaele di Milano. La notizia scoop di questi millantatori di fake sarebbe quella che il vaccino Covid-19 provoca l’Ade. Ecco il testo integrale.

“Perché uno muore di infarto dopo i vaccini. Se uno ha fatto il Covid, anche accorgendosene ma soprattutto i famosi asintomatici, [il vaccino] determina un’amplificazione della risposta anticorpale. Il fenomeno Ade. Bisogna essere certi di non aver avuto il contatto con il virus e di non avere anticorpi. Il problema non è il vaccino, è la faciloneria con cui viene somministrato“.

Perché si può con certezza dire che questa è una bufala bella e buona? Prima di farcelo spiegare dagli esperti è bene capire cosa realmente è l’Ade e perché non può riguardare con il vaccino Covid-19.

Cos’è l’Ade e perché non può riguardare il Coronavirus

Ade è l’acronimo di Antibody Dependent Enhancement e indica il fenomeno tale per cui gli anticorpi invece di combattere il virus facilitano il suo ingresso e a volte anche la replicazione. Questa scoperta è stata individuata nei casi di febbre dengue, una particolare malattia simile alla malaria, trasmessa dalle zanzare prevalentemente del Sud America. Non riguarderebbe quindi il vaccino Covid-19.

Lo conferma proprio la dottoressa Elisa Vincenzi: “Non esistono evidenze di ADE per le malattie da coronavirus umani Sars e Mers“.

E prosegue a tranquillizzare chi sta procedendo alla somministrazione del vaccino Covid-19. “Si tratta solamente di speculazioni, tutti i vaccini che abbiamo a disposizione dimostrano di funzionare bene. I vaccini non possono causare l’Ade, deve essere molto chiaro. Possono stare tranquille anche le persone che vengono vaccinate dopo essere guarite dall’infezione“.

Insomma continua il programma boicottaggio vaccini. Per chi volesse tranquillizzarsi anche in merito al vaccino Covid-19 AstraZeneca consigliamo di leggere un articolo specifico a questo link.