Non lo neghiamo: ultimamente Samsung ha fatto un lavoro terribile nel mantenere celati i suoi nuovi prodotti prima della loro presentazione ufficiale. Per esempio il Galaxy S21 FE e la serie Galaxy S22 sono stati pesantemente spoilerati. Allo stesso modo, la prossima serie di punta dei tablet Galaxy Tab S8 è senza segreti: a questo punto ci si chiede quale sarà la prossima fuga di notizie da casa Samsung.

Amazon Italia ha fatto trapelare la prossima serie di tablet top di gamma Samsung, completa di opzioni di colore e schede tecniche. Tutte e tre le varianti del Tab S8 con diverse opzioni di connettività, archiviazione e colore erano elencate sul noto ecommerce americano.

Su Amazon scheda tecnica e colorazioni disponibili

I tablet non sono ancora disponibili per l’acquisto, ma le landing page su amazon che includevano foto oltre a specifiche dettagliate sono state cancellate. Quindi possiamo immaginare che Samsung si stia preparando a rilasciare in Europa la serie Galaxy Tab S8 molto presto.

La serie Galaxy Tab S8 è elencata con opzioni di connettività Wi-Fi e 5G, con 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Arriverà in argento, rosa, oro e grigio.

Ogni variante di tablet è accompagnato da una S Pen e da una scheda tecnica che conferma le dimensioni del display, la capacità della batteria, i dettagli della fotocamera e tanto altro.

Samsung ha dotato il triodi tablet di punta Galaxy Tab S8 del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le dimensioni del display vanno da 11 a 14,6 pollici e il modello Ultra sarà l’unico a disporre di una doppia configurazione della fotocamera selfie. Sì, avrà il notch. Tutte e tre le varianti disporranno di Android 12 e skin One UI 4.1.