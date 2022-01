Dal momento del lancio di Cyberpunk 2077, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno lavorato a fondo per cercare di ottimizzare il titolo. Non scenderemo ulteriormente nei dettagli di tutte le problematiche legate al lancio anticipato per motivi commerciali e gli evidenti errori nella gestione del tutto.

Sottolineiamo invece come il team di sviluppo abbia cercato di risolvere gran parte dei problemi che i giocatori hanno riscontrato. Con l’ultima patch 1.31 di settembre, sono state migliorate le superfici riflettenti e tanti altri aspetti del mondo di gioco.

Tuttavia, in queste ore sta emergendo una nuova indiscrezione riguardo un ulteriore aggiornamento migliorativo per Cyberpunk 2077. Secondo un nuovo report dei ragazzi di SteamDB, a partire dal 14 gennaio sono apparse le prime tracce di un nuovo update caratterizzato dal numero di build 8022836.

I ragazzi di CD Projekt RED presto aggiorneranno Cyberpunk 2077

L’aggiornamento non è ancora disponibile per il download ma è solo stato caricato sui server di Steam in vista del rilascio ufficiale. Considerando le tempistiche, potrebbe trattarsi dell’update 1.5 che, come confermato da CD Projekt RED, sarebbe arrivato ad inizio 2022.

La software house ha dichiarato che questo aggiornamento avrebbe portato la next-gen su Cyberpunk 2077. Ci aspettiamo diverse migliorie a livello tecnico e qualche novità anche a livello di gameplay. Ovviamente la patch sarà rilasciata anche per PlayStation 5 e Xbox Series X, migliorando la fruizione del titolo su console.

Al momento non sono disponibili maggiori dettagli, ma stando ad alcune dichiarazioni degli sviluppatori si tratta di un aggiornamento fondamentale. Le novità daranno un valido motivo a tutti i giocatori per immergersi nuovamente tra le strade di Night City e tornare a giocare a Cyberpunk 2077. Inoltre ci aspettiamo l’introduzione di alcuni DLC, sia gratuiti che a pagamento, per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco.