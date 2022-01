La prossima generazione di smartphone da gaming realizzata da Nubia prenderà il nome di Red Magic 7. La famiglia potrebbe fare il proprio debutto nel corso dei prossimi mesi ma le prime informazioni stanno iniziando ad emergere.

Infatti, su Geekbench ha fatto la propria apparizione il possibile Red Magic 7. Gli esperti di settore pensano che si tratti del nuovo flagship di Nubia per via del numero di modello. Il device comparso sulla piattaforma di benchmark è caratterizzato dal numero di modello NX679J.

Questo stesso codice è trapelato qualche tempo fa indicando proprio uno dei flagship della nuova famiglia di smartphone da gaming. Nonostante il passaggio su Geekbench non fornisca molte informazioni, permette di confermare parte della scheda tecnica del dispositivo.

Red Magic 7 sarà il nuovo smartphone da gaming di Nubia

Il Red Magic 7 sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da ben 18GB di RAM. Questa dotazione hardware ha permesso di raggiungere 1219 punti nel test in single-core e 3732 punti nel test in multi-core. Si tratta di valori assolutamente in linea con le precedenti apparizioni del SoC sulla piattaforma di benchmark.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, ci aspettiamo un device fortemente incentrato sulla multimedialità e sul gaming. Il display infatti sarà un OLED con refresh rate a 165Hz.

Non mancherà la ricarica rapida a 165W, il supporto al Bluetooth v5.2 e una tripla fotocamera posteriore con ottica principale da 64MP. Il sistema operativo sarà basato su Android 12 e certamente sarà presente un sistema per la dissipazione del calore. Ci aspettiamo che il possibile debutto possa avvenire nel corso del primo trimestre del 2022.