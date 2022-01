Nonostante gli incassi fatti registrare dallo Spider-Man di Tom Holland, l’Uomo Ragno più amato dal pubblico resta quello interpretato da Tobey Maguire. Il vantaggio della nuova versione è quello di aver debuttato all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), ma la storia del personaggio l’ha fatta Sam Raimi.

La trilogia realizzata da Sam Raimi è certamente quella che ha rappresentato al meglio il giovane l’Arrampicamuri. Nonostante l’amore dei fan verso Tobey Maguire e il suo Uomo Ragno, purtroppo Sony ha cancellato la saga dopo l’uscita nelle sale della terza pellicola nel 2007.

I motivi della cancellazione sono da ricercare nelle performance di incassi al di sotto delle aspettative per Spider-Man 3. La pellicola non è riuscita a replicare il successo del secondo capitolo, ritenuto da molti come il migliore della saga. Per Sam Raimi, regista di tutti e tre i capitoli, si è trattato di una vera sorpresa in quanto aveva già iniziato a lavorare alla sceneggiatura del quarto capitolo.

Sam Raimi aveva completato la scrittura della sceneggiatura Spider-Man 4 prima che il progetto venisse cancellato da Sony

Il potenziale Spider-Man 4 avrebbe visto il ritorno di Tobey Maguire e di tutti i principali attori per continuare la storia di Peter Parker ed introdurre nuovi nemici. Sam Raimi era talmente sicuro del progetto da aver scritto l’intera sceneggiatura. Tuttavia, Sony ha scelto di interrompere i lavori e procedere con il reboot del personaggio lanciando la saga interpretata da Andrew Garfield.

Come confermato dallo stesso regista: “Sì, per Spider-Man 4 avevamo una sceneggiatura completa e pronta per l’uso. Avevamo effettuato alcune modifiche integrando anche il lavoro di grandi scrittori per dare un tocco in più. Purtroppo, dopo circa un anno di lavoro, hanno deciso di non continuare con il progetto“.