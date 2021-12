La piattaforma social più famosa e utilizzata in tutto il mondo è senza alcun dubbio Instagram, il social powered by Meta infatti, vanta una platea di utenti a dir poco assoluta, conquistata negli anni grazie al proprio format da sempre gradito e che pone al centro le fotografie, impostazione che ha portato alcuni elementi a rendere tutto ciò un vero e proprio lavoro.

Tutto ciò ha reso Instagram una parte fondamentale e fondante della nostra identità digitale, la quale gode di una risonanza decisamente importante poichè appunto costituita da tutte le piattaforme ufficiali a cui abbiamo accesso e che concorrono a definire la nostra persona sul web.

Tutto ciò dunque può risultare molto interessante per truffatori e hackers, i quali sono interessati al furto di identità dal momento che utile per una svariata tipologia di reati ove non adoperare la propria identità risulta decisamente utile.

Instagram sotto attacco

Come potete ben vedere è entrata in circolazione una nuova mail di phishing a dir poco letale, la sua pericolosità non è legata tanto a ciò che fa, dal momento che è un’azione comune a tutte le mail phishing, bensì al fatto che è davvero complessa da riconoscere per la sua vera natura, essa ricalca fedelmente le sembianze di una vera mail Instagram, fattore che dunque aumenta il rischio di caderne vittima.

Se dunque doveste incappare in questo tipo di mail cestinatela immediatamente, dal momento che vi porterebbe solo a perdere il vostro account prezioso, con anche poche possibilità di recupero dopo.