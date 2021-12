Uno degli eventi più attesi del prossimo anno è senza dubbio l’arrivo di God of War, precisamente la versione transitata su PS4 nel 2018, su PC, il gioco targato Santa Monica Studio infatti, il 14 Gennaio 2022 delizierà anche i giocatori PC, che potranno finalmente avventurarsi nella mitologia norrena accompagnati da Kratos.

Nelle scorse ore, Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio hanno deciso di alzare l’hype, rilasciando il primo trailer della versione PC accompagnato dai requisiti di sistema che, nei settaggi più alti, fanno quasi paura.

Trailer e requisiti

Ovviamente il trailer mira a mostrare i notevoli miglioramenti che, la potenza mostruosa offerta dai PC, potranno consentire, effetti particellari, texture in altissima risoluzione, ombre dettagliate, luce e riflessi al limite del fotorealistico e tanto altro.

L’edizione per PC di GoW supporterà ovviamente Nvidia DLSS ed anche al pari FSR di AMD, non solo, si parla anche di Screen Space Reflections (SSR) di qualità superiore, NVIDIA Reflex per un gameplay più reattivo, Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO) migliorata, frame rate senza limiti e ovviamente pieno supporto ai controller e alle tastiere, nonché all’HDR e agli schermi 21:9.

Per quanto riguarda i requisiti, trattandosi di un gioco PS4 di un po’ di anni fa, restando nel range del low o del medium possiamo vedere come siano decisamente accessibili, basta infatti una scheda come Nvidia GTX 1060, per poi passare però a requisiti monstre nelle configurazioni per chi desidera il massimo dalla grafica, i quali richiedono almeno una RTX 3080 e una CPU Intel Core i9, oltre che RAM decisamente in quantità importanti.