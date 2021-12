Si chiamerebbe Spartacus, e sarebbe la risposta di Sony Play Station 5 all’acclamato Xbox Game Pass. Quest’ultimo é la punta di diamante di Microsoft, un servizio alla Netflix come definito dai critici; offre infatti ai giocatori una vasta libreria di titoli nuovi e vecchi fruibili sia su consolle che su PC, il tutto ad un prezzo irrisorio.

Basti pensare a tutti i titoli annunciati ieri da Microsoft, circa una ventina, e tra questi figurano Halo Infinite – disponibile tra 2 giorni, ad un prezzo di 70 euro, ed é praticamente gratis con Game Pass – Final Fantasy XIII-2 e One Piece Pirate Warriors 4. E non é tutto, perché far parte della grande community Xbox Game Pass dà diritto a sconti sull’acquisto definitivo dei titoli ed alcuni graditi omaggi, come una skin per il fucile d’assalto MA40 e aumento di XP per il multiplayer di Halo Infinite.

Xbox Game Pass avrà un rivale: si chiama Spartacus, per Play Station 5

La notizia che SONY stia pianificando la risposta a Xbox Game Pass per Play Station 5 circola da mesi, ma finalmente abbiamo una conferma ufficiosa. A darne la notizia é Bloomberg: Sony eliminerà gli attuali PlayStation Now e Plus, e li accorperà in Spartacus.

Spartacus sarà un abbonamento rivoluzionario, che offrirà tre livelli di vantaggi:

Primo livello : essenzialmente un abbonamento Play Station Now, che comprende multiplayer online e sconti esclusivi;

: essenzialmente un abbonamento Play Station Now, che comprende multiplayer online e sconti esclusivi; Secondo livello : catalogo esteso di giochi gratis per Play Station 4 e 5 da scaricare su consolle

: catalogo esteso di giochi gratis per Play Station 4 e 5 da scaricare su consolle Terzo livello: demo estese, streaming di giochi e una libreria contenente i grandi classici per PS1, PS2, PS3 e PSP

Il servizio dovrebbe essere lanciato nella primavera 2022, e potrebbe funzionare anche su piattaforme Microsoft – ma su questa variabile, Bloomberg non si sbilancia eccessivamente. Fatto sta che SONY ha investito tantissimo su Play Station 5 e cloud gaming, perché é evidente che quello é il futuro.

D’altronde, la forza di Microsoft sta nell’aver creato un servizio che ti dà un pacchetto unico con multiplayer, un catalogo sterminato di titoli gratis e, con la variante Ultimate, anche la possibilità di giocare in streaming. Come se non bastasse, recentemente ha introdotto anche l’accesso al day one dei titoli proprietari.

Riuscirà Sony a replicare tutto questo con Spartacus?