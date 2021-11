halo-infinite-batte-tutti-su-xbox-supera-call-of-duty-e-fortnite

Nel mondo del gaming nulla rimane per sempre e anche colossi di un certo calibro, apprezzati e giocati da milioni di utenti online in tutto il mondo, possono perdere terreno e così essere sorpassati da novità davvero incredibili. È questo il caso di Halo Infinite che piace davvero tanto e su Xbox ha trovato la strada giusta superando, per tempo giocato dai gamer, anche Fortnite e Call of Duty che passano rispettivamente al 2° e 3° posto. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa notizia.

Grande traguardo per Halo Infinite Beta Multiplayer free-to-play. Subito dopo il lancio, questo gioco gratuito ha cominciato a prendere piede, facendo innamorare tantissimi utenti al suo gameplay. Effettivamente, nonostante alcune critiche legate all’introduzione di nuove regole per quanto riguarda il Battle Pass, questo titolo ha fatto subito successo.

Talmente tanto apprezzato da essere passato al primo posto su Xbox nella classifica dei titoli più giocati dagli utenti. Halo Infinite ha così declassato di una posizione il tanto blasonato Fortnite, che in Cina ha deciso di spegnere i suoi server, e Call of Duty Warzone.

La notizia ci arriva dagli Stati Uniti e, anche se Xbox è l’ecosistema ideale per Halo Infinite – essendo nato dalle menti di Microsoft -, si tratta di un record né di poco conto e né tanto meno da prendere per scontato.

Ad annunciare la notizia è stato Benji-Sales, noto agli utenti appassionati di videogame che bazzicano su Twitter e YouTube. Infatti è stato proprio un suo tweet a rivelare il risultato di Halo Infinite:

“Halo Infinite è stato il gioco numero 1 più giocato su Xbox negli Stati Uniti la scorsa settimana. È stato più giocato di colossi come Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legends e Grand Theft Auto V. Ha anche stabilito il record Xbox di tutti i tempi su Steam. Il gioco sta facendo un numero enorme di giocatori“.

