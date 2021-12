WindTre ha già dato il via al lancio delle offerte di Natale. Dopo aver inserito nel suo listino offerte la nuova WindTre DI PIÙ FULL 5G Christmas Edition, il gestore ha introdotto una tariffa dedicata agli under 18 che potrà essere attivata al costo irrisorio di 9,99 euro al mese.

WindTre Junior Crew Christmas Edition: minuti, SMS e 120 GB a meno di 10,00 euro al mese!

L’offerta dedicata ai nuovi clienti under 18 è la WindTre Junior Crew Christmas Edition. La sua attivazione può essere richiesta recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore e non sarà necessario trasferire il numero da un operatore specifico. I clienti aventi età massima 17 anni potranno scegliere liberamente di attivare una nuova linea o richiedere la portabilità del numero.

Il costo della tariffa Junior Crew in versione Christmas Edition ammonta a soli 9,99 euro al mese, con addebito della spesa su credito residuo. WindTre permetterà così di ricevere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 120 GB di traffico dati per la navigazione.

Non sono previsti costi aggiuntivi, infatti, i servizi extra sono inclusi nel prezzo e i servizi a sovrapprezzo sono automaticamente bloccati dall’operatore. I clienti WindTre, dunque, non andranno incontro ad alcuna spesa imprevista né a costi aggiuntivi non indicati preventivamente dall’operatore.

I servizi utili attivati dal gestore al momento dell’acquisto della SIM potranno essere disattivati seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale dell’operatore.

WindTre rivolge alcune offerte molto convenienti anche ai clienti di ulteriori fasce d’età. Accedendo al sito ufficiale o recandosi in uno dei punti vendita del gestore sarà possibile conoscere tutte le tariffe disponibili.