Il debutto della famiglia OnePlus 10 è atteso per marzo del prossimo anno ma le indiscrezioni sulla nuova serie di top di gamma iniziano già ad emergere. In particolare, i leaker sono riusciti ad entrare in possesso di alcune fotografie che permettono di determinare il design della variante Pro.

Al momento non è possibile ammirare il device dal vivo ma dobbiamo accontentarci della versione dummy. Si tratta di un prototipo realizzato in alluminio che ricalca esattamente le fattezze di OnePlus 10 Pro.

Questo prototipo viene utilizzato come riferimento dai produttori di cover e accessori per realizzare soluzioni perfettamente compatibili con il device. Dobbiamo ringraziare xleaks7 e Fathom Bracelets per aver trovato la versione dummy dello smartphone.

Di seguito è anche possibile ammirare il prototipo di alluminio mentre viene mostrato direttamente dal leaker nella propria mano. In questo modo sarà possibile farsi un’idea delle dimensioni generali del device.

Finalmente possiamo dare un primo sguardo al design di OnePlus 10 Pro