Ferrari ha svelato al mondo la vettura più estrema e prestazionale mai prodotta dalla Casa di Maranello: Daytona SP3. L’annuncio è avvenuto durante le Finali Mondiali 2021 svolte al Circuito del Mugello.

La Daytona SP3 rientra nel progetto denominato Concetto Icona che ha il preciso scopo di rivisitare in chiave moderna vetture storiche del Cavallino Rampante. I modelli a cui Ferrari si è ispirata sono gli Sport Prototipo degli anni 1960, gli anni d’oro delle competizioni motoristiche.

I modelli che hanno influenzato la vettura sono la 350 Can Am, la 512s e perfino la 330 P3 sia per il design che per il nome. Dal punto di vista ingegneristico possiamo inquadrare la Daytona SP3 come una Targa ad edizione limitata. Verranno prodotti solo 599 veicoli ad un prezzo di circa 2 milioni di euro, già tutti venduti ad appassionati e collezionisti.

Ferrari Daytona SP3 è un mostro di potenza dotato di un motore V12 aspirato da 840 cavalli

A spingere la Daytona SP3 ci penserà un motore V12 aspirato da 6.5 litri. Si tratta del motore a combustione interna più potente mai prodotto da Ferrari che garantisce 840 cavalli e permette un’accelerazione da 0 a 100km/h in 2.85 secondi. Il passaggio da 0 a 200km/h è possibile in 7.4 secondo e la vettura supera i 340km/h di velocità massima.

La chiara vocazione racing emerge da alcune soluzioni molto interessanti. Il telaio è realizzato in fibra di carbonio per ridurre al minimo il peso. Inoltre, la posizione di guida è fissa per favorire la ripartizione dei pesi e mantenere il baricentro basso.

Questo significa che non è possibile spostare il sedile ma saranno la pedaliera e il volante a scorrere nella giusta posizione. Inoltre, le fiancate sono molto larghe in quanto, attraverso le portiere, passa l’aria che arriva alla coda della Daytona SP3 per far lavorare l’aerodinamica.

La nuova Icona realizzata da Ferrari unisce in maniera armoniosa la tradizione motoristica del Cavallino Rampante con le ultime soluzioni tecnologiche. Questo connubio rendere la Daytona SP3 speciale sotto ogni punto di vista.