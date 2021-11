Instagram al giorno d’oggi è senza alcun dubbio la piattaforma social più utilizzata in tutto il pianeta, ciò merito del format indubbiamente in grado di coinvolgere profondamente gli utenti, ma anche dei numerosi aggiornamenti che nel tempo contribuiscono a mantenere la piattaforma social al passo coi tempi e accattivante.

Se recentemente gli ultimi aggiornamenti hanno contribuito a rendere tutto il contesto decisamente più sicuro, ora si torna a parlare di semplici funzionalità utili alla buona fruizione dell’app, il team di sviluppo infatti a breve introdurrà due nuove features adatte a migliorare l’esperienza d’uso, si tratta di “Rage Shake” e il “Carousel Deletion”.

