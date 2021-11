La partnership tra Samsung e AMD sembra pronta a dare i propri frutti. Il colosso coreano infatti dovrebbe presentare a breve un nuovo System-on-Chip che unirà gli sforzi tecnologici e progettuali di entrambe le aziende.

Nella descrizione del post possiamo leggere : “Quello che un tempo era considerato “immersivo” si basava su fattori esterni, come l’ambiente circostante. Ma i progressi dei semiconduttori lo hanno cambiato: scopri come, quando ci trasferiremo nella nostra nuova casa il 19 novembre. Stay tuned. #EverythingChanges“

Ci aspettiamo il supporto alle grafiche RDNA sviluppate da AMD che porteranno il gaming su mobile ad un nuovo livello. Non è chiaro in che modo Samsung sfrutterà tutte le potenzialità. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli del nuovo SoC dei Galaxy S22