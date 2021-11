Il debutto della nuova famiglia Samsung Galaxy S22 non è atteso prima del prossimo anno, ma in queste settimane stanno arrivando tantissime informazioni a riguardo. In particolare, un’ultima indiscrezione si è concentrata sul top di gamma assoluto della serie.

Secondo un nuovo report del noto IceUniverse, Samsung si dedicherà con particolare attenzione al comparto fotografico di Galaxy S22 Ultra. Il device potrà essere considerato un camera-phone a tutti gli effetti grazie ad alcune soluzioni innovative.

Il leaker ha postato su Twitter una notizia che ritiene essere affidabile al 100%. Il produttore coreano utilizzerà sul proprio flagship un sensore principale da 108 megapixel evoluto. Quest’ottica potrà contare su un lavoro di miglioramento rispetto alla generazione precedente.

Samsung Galaxy S22 Ultra si preannuncia come un vero e proprio camera-phone

Samsung will enhance the details of 108MP mode in S22 Ultra. 100% confirmation. — Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2021

Infatti, Samsung equipaggerà sul device i nuovi sensori ISOCELL HM4 o ISOCELL HM5 che garantiranno scatti migliori. La fotocamera da 108 megapixel inoltre potrà scattare alla massima risoluzione e le foto potranno godere di una maggiore definizione e pulizia visiva.

Inoltre, il comparto fotografico non sarà l’unica area in cui il gigante coreano è intervenuto. Anche il display subirà alcune modifiche molto importanti. L’azienda ridurrà l’angolo di curvatura del pannello per rendere i bordi meno pronunciati e quindi, in generale, avere una frontale più piatto.

Infine, la serie Galaxy S22 poterà al debutto il SoC Exynos 2200che potrà contare sulla GPU RDNA 2. Si tratta di un cambiamento epocale che rivoluzionerà la potenza grafica su smartphone e rappresenterà un salto tecnologico importante.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane.