WhatsApp ha un’infinità di funzioni che spesso ci sfuggono. Ad esempio, l’app del Gruppo Facebook permette di cambiare il numero di cellulare dell’account. Per evitare di doverlo inviare a tutti, automaticamente il sistema lo segnala nella chat di chi aveva il nostro vecchio numero. Quindi, cambiare numero all’account WhatsApp è molto facile. Scopriamo però come farlo senza che tutti i nostri contatti lo sappiano così da proteggere la nostra privacy.

WhatsApp: come cambiare il numero di cellulare del nostro account

Cambiare il numero di cellulare abbinato al nostro account WhatsApp è molto semplice. Una volta inserita la nuova scheda SIM basterà aprire l’app, fare tap sui tre puntini in alto a destra e poi seguire il percorso qui sotto riportato:

Account > Cambia Numero > Avanti > Informa i miei Contatti > Fine.

Questo è il metodo per sostituire il numero di cellulare al vostro account di WhatsApp. Ma nel caso non volete far sapere a tutti i vostri contatti che avete cambiato numero? Nessun problema, il modo esiste e non è nemmeno così difficile.

Come proteggere la propria privacy quando cambiamo il numero di cellulare nell’app del Gruppo Facebook

Abbiamo appena visto che l’ultimo passaggio disponibile nelle Impostazioni di WhatsApp per cambiare il numero di cellulare all’account è Informa i miei contatti. Ovviamente qui avremo la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni:

Tutti i contatti;

Contatti con i quali ho delle chat;

Personalizza.

Quest’ultima opzione vi permetterà di selezionare quali tra i vostri contatti presenti in rubrica riceveranno il messaggio: “Nome Utente ha cambiato numero. Tocca per inviare un messaggio al nuovo numero o aggiungerlo ai tuoi contatti“.

Resta però un problema. Se siamo stati aggiunti a dei Gruppi WhatsApp, in questo caso automaticamente tutti i partecipanti riceveranno l’avviso che abbiamo cambiato numero di cellulare. Per evitare ciò l’unico modo possibile è abbandonando il gruppo o bloccando i contatti del gruppo a cui non vogliamo farlo sapere.

