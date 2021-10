Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Realme ha annunciato in veste ufficiale in Cina ben due nuovi smartphone di cui si è ampiamente parlato e discusso nel corso di queste ultime settimane. Stiamo parlando in particolare dei nuovi Realme GT Neo 2T e Realme Q3s. Vediamo qui di seguito le loro caratteristiche.

Realme presenta ufficialmente i nuovi Realme GT Neo 2T e Realme Q3s

Due nuovi smartphone sono stati dunque aggiunti al repertorio dell’ormai noto anche da noi produttore cinese Realme. Quello di cui si è parlato di più in queste settimane è sicuramente il Realme GT Neo 2T. Quest’ultimo si presenta come una nuova variante del modello presentato poche settimane fa. In particolare, quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di un display forato con tecnologia SuperAMOLED e con refresh rate pari a 120Hz. Sul retro, invece, lo smartphone viene proposto in due colorazioni, Jet Black e Glaze White, e dispone di tre fotocamere con dei sensori fotografici da 64+8+2 megapixel. Non manca poi una batteria da 4500 mAh dotata del supporto alla ricarica rapida da 65W, mentre il processore è il SoC MediaTek Dimensity 1200.

Come già accennato, l’azienda ha anche annunciato ufficialmente un altro smartphone, ovvero il nuovo Realme Q3s. Quest’ultimo è alimentato da un processore di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 778G. Oltre a questo, anche qui troviamo un display forato con tecnologia però IPS LCD e con un refresh rate da ben 144Hz. Anche qui troviamo poi sul retro tre fotocamere, ma in questo caso i sensori fotografici sono da 48+2+2 megapixel. La batteria è infine da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W.

Il prezzo di partenza del nuovo Realme GT Neo 2T è di circa 280 euro al cambio, mentre il prezzo di Realme Q3s parte invece da circa 215 euro.