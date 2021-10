Sappiamo che fra non molti giorni il noto produttore cinese Realme presenterà in veste ufficiale per il mercato europeo il suo ultimo smartphone di fascia medio-alta, ovvero il Realme GT Neo 2. Nonostante questo, però, sembra che l’azienda stia già al lavoro per portare ufficialmente un altro device di questa serie, cioè il prossimo Realme GT Neo 2T. Quest’ultimo, a quanto pare, avrà a bordo un SoC di casa MediaTek.

Realme presenterà a breve anche il nuovo mid-range Realme GT Neo 2T

A quanto pare il produttore cinese Realme sembra insaziabile. A pochi giorni dal debutto ufficiale per il mercato europeo di Realme GT Neo 2, infatti, sono emersi numerosi rumors e leaks riguardanti l’arrivo di un nuovo modello di questa serie. Lo smartphone, come già accennato, dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Realme GT Neo 2T. Quello che sembra che non cambierà rispetto al precedente modello sarà il design. Anche qui ci sarà infatti un display forato e con lo stesso stile del modulo fotografico. Tuttavia, cambieranno le colorazioni disponibili.

Ma la cosa più interessante che è emersa in queste ore riguarda il processore. Secondo i rumors ed i leaks, infatti, Realme avrebbe deciso di adottare un processore targato MediaTek. Molto probabilmente apparterrà alla famiglia Dimensity, ma per il momento non sappiamo con esattezza di quale SoC si tratterà. Una scelta, comunque, piuttosto bizzarra quella di Realme. Il produttore cinese, infatti, sul precedente modello Realme GT Neo 2 ha deciso di adottare un processore dell’azienda produttrice Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 870.