Il volantino Euronics è davvero pazzo, oltre ad essere un fantastico SottoCosto pieno zeppo di promozioni dai prezzi sempre più bassi, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare la disponibilità della campagna sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni particolari.

Avete capito bene, gli acquisti per una volta possono effettivamente essere effettuati ovunque in Italia, se non per qualche piccolissima differenza nel prezzo finale di vendita di alcuni dispositivi. Tutti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime location di acquisto.

Euronics: arrivano i nuovi prezzi bassi

I prodotti in promozione da Euronics sono davvero moltissimi, ed altrettanto vari tra di loro, sebbene nella maggior parte dei casi riguardino la fascia intermedia della telefonia mobile. I modelli da non perdere assolutamente vanno a toccare Xiaomi Mi 11 Lite, Vivo Y21s, Vivo Y72, TCL 20L, Wiko Power U10, Wiko Power U20, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9T, Redmi Note 10, Oppo A16 e similari.

Volendo invece puntare verso una fascia più alta dello stesso settore, il consiglio è di scegliere uno tra Oppo Find X3 Neo, disponibile a 569 euro, o Samsung Galaxy S21, il top di gamma secondo l’azienda sudcoreana, oggi effettivamente acquistabile a 699 euro.

Questo e molto altro vi attende nel volantino Euronics, sono difatti disponibili tantissimi altri prodotti legati a categorie merceologiche completamente differenti, a prezzi più bassi del normale. I dettagli sul sito ufficiale.