Il volantino Coop e Ipercoop fa davvero risparmiare gli utenti, infatti tutti possono accedere ad una soluzione veramente scontatissima, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo, da un punto di vista di disponibilità territoriale o similari.

Quanto appena indicato sta prettamente a significare che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio sparso sul territorio nazionale, senza differenze in termini di regioni di appartenenza. I prodotti elencati sono commercializzati con una garanzia della durata di 24 mesi, ed altresì possono essere acquistati nella versione no brand; quest’ultima dicitura significa semplicemente che il rilascio degli aggiornamenti sarà più tempestivo, rispetto a quanto offerto dagli operatori telefonici.

Coop e Ipercoop: il volantino è pieno di occasioni

Il prodotto su cui l’intero volantino di Coop e Ipercoop si focalizza, è il Samsung Galaxy A22, un modello appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, con il quale il cliente può effettivamente godere di ottime prestazioni generali, pagandolo soli 179 euro.

La variante in vendita rispetta le condizioni descritte in precedenza, quindi no brand con garanzia di 24 mesi, ma sopratutto dispone di 64GB di memoria interna, completamente espandibile tramite microSD. Scorrendo la restante scheda tecnica, notiamo la presenza di un display da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione FullHD+, un processore octa-core, 4GB di RAM, sensori per lo sblocco del dispositivo, e soprattutto una comodissima batteria da ben 5000mAH.

Quest’ultima rappresenta il componente più interessante dell’intero dispositivo, garantendo appunto una autonomia superiore a tutti i prodotti della concorrenza.