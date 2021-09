Esselunga sta per concludere una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, riuscendo sempre a risparmiare molto più denaro del previsto.

Il volantino, attivo lo ricordiamo solo fino al 29 settembre, è fruibile esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. I prodotti sono interamente commercializzati con la garanzia legale della durata di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile sono effettivamente disponibili no brand, ovvero hanno la possibilità di ricevere gli aggiornamenti direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Esselunga: quali sono gli sconti

Lo sconto più interessante del volantino Esselunga riguarda chiaramente il Samsung Galaxy A22, un dispositivo da poco lanciato sul mercato italiano, impreziosito da alcune buone specifiche generali, e sopratutto un prezzo di vendita molto basso. Per il suo acquisto sono necessari solamente 189 euro, alle condizioni indicate in precedenza.

Scorrendo la scheda tecnica, infatti, si possono notare alcune specifiche che catturano la nostra attenzione, come ad esempio la batteria da 5000mAh, questo componente garantisce una autonomia decisamente superiore alla media, permettendo di utilizzare il dispositivo per lungo tempo, prima di dover ricorrere ad una presa a muro per la ricarica.

Le restanti specifiche descrivono il dispositivo perfettamente nella fascia di prezzo di posizionamento, raggiunge difatti un processore octa-core, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna e pochissimo altro di particolarmente interessante. Maggiori dettagli ed informazioni sono disponibili online sul sito.