Il volantino Carrefour attivato nel corso del mese di Settembre raccoglie una miriade di occasioni con le quali potersi confrontare per cercare di risparmiare il più possibile, gli utenti sono molto felici di avere quest’occasione, potendo difatti accedere ad un elevato quantitativo di riduzioni di prezzo.

Come al solito, ricordiamo che la maggior parte degli acquisti saranno effettuabili sul sito ufficiale, in questo modo sarà possibile ricevere la merce direttamente presso il domicilio, senza troppi costi aggiuntivi. In alcune occasioni, invece, l’ordine potrà essere completato in un qualsiasi negozio in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo.

Carrefour: queste sono le migliori offerte della giornata

Tantissimi prezzi bassi molto interessanti vi attendono da Carrefour, tra questi spicca chiaramente un modello che promette una buona qualità generale, senza richiedere un esborso troppo elevato. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Mi 11 Lite, il giusto compromesso della serie Xiaomi Mi 11, rappresentata appunto dal top di gamma e dallo Xiaomi Mi 11i, in quanto effettivamente in vendita a circa 300 euro.

Non mancano anche altre offerte legate a prodotti di brand completamente differenti, come Motorola Moto G9 Power, Alcatel 3X 2020, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 10S, Redmi Note 10 o galaxy A32.

Ogni singolo dispositivo viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto è disponibile sbrandizzato, ovvero con possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi tramite il produttore, e non un operatore telefonico. Il volantino Carrefour lo potete sfogliare sul sito ufficiale.